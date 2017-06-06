Рязанские спортсмены стали победителями чемпионата Европы по самбо

Представители региона завоевали две золотые медали чемпионата

Состязания проходили с 18 по 22 мая в Республике Беларусь. В них приняли участие более 300 спортсменов из 29 стран. Как информирует сайт регионального правительства со ссылкой на министерство молодежной политики, физкультуры и спорта области, по итогам соревнований воспитанник СДЮСШОР «Родной край-спорт» Михаил Полянский в категории до 90 кг победил соперников из Эстонии, Белоруссии, Украины, а также действующего чемпиона мира из Грузии Паата Гвиниашвили в финальной встрече.

Представитель СДЮСШОР «Родной край-спорт» Али Куржев стал первым в весовой категории до 82 кг, оставив позади конкурентов из Франции, Украины и Беларуси. В заключительной встрече самбист одержал победу над белорусским спортсменом Тимофеем Емельяновым со счетом 4:5.

Рязанцы занимаются под руководством заслуженного тренера России Константина Фофанова.