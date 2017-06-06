За три дня на дорогах Рязанской области иностранные граждане 58 раз нарушили правила дорожного движения

Об этом сообщает сайт УМВД России по области. Иностранцы допустили 3 нарушения правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров, в семи случаях они управляли технически неисправными автомобилями, в 14 – у водителей не был оформлен полис ОСАГО, 6 мигрантов вообще не имели документов. Зафиксированы 4 нарушения, связанные с управлением транспортным средством с недопустимой тонировкой стекол, 4 нарушения требований знаков или дорожной разметки, 3 иностранца не предоставили преимущества пешеходу, 5 мигрантов управляли автомобилями без включенного ближнего света фар. В 4 случаях правила дорожного движения нарушили иностранцы-пешеходы.