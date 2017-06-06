В Рязанской области осудят начальника цеха промышленного предприятия, по вине которого здоровью одного из рабочих был причинен тяжкий вред

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка ОАО «Саста». Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что утром 18 ноября прошлого года обвиняемый дал задание сварщику по резке металлического швеллера. При этом в цеху не были обеспечены безопасные условия труда (был неправильного сложен металлопрокат). Во время работы металлопрокат самопроизвольно сместился и металлические конструкции придавили ногу сварщика. В результате потерпевшему были причинены травмы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором Сасовского района направлено в суд для рассмотрения по существу.