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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов

16:54 / Спорт
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы завоевали пять медалей Всемирных игр ветеранов
Фото: Вячеслав Астафьев.

На самых престижных среди ветеранов соревнованиях в Новой Зеландии приняли участие посланцы 165 стран мира. За награды боролись 28 тысяч участников. Отрадно, что пять медалей Всемирных игр вручены рязанцам.

Золотую медаль в составе сборной страны по баскетболу завоевала начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева. Бронзовая награда в беге на 10 тысяч метров вручена легкоатлету Владимиру Спорыхину. Он пробежал «десятку» за 42 минуты 26 секунд, Вперед пропустил только двух новозеландцев, не на шутку удивив и расстроив бывших чемпионов мира и Олимпийских игр с Африканского континента. В бассейне три медали завоевал рязанский пловец Олег Ершов – «золото» на стометровке и 50-метровой дистанции брассом и «бронзу» на дистанции 200 метров.

Сегодня ветеранов рязанского спорта с успехами поздравил глава администрации Рязани Олег Булеков, пообещав и в дальнейшем уделять приоритетное внимание развитию сферы физической культуры и спорта.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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