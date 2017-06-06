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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Победителем V Национального чемпионата WorldSkills Russia стал представитель Рязанской области

17:05 / Общество
Победителем V Национального чемпионата WorldSkills Russia стал представитель Рязанской области

Работник Рязанской нефтеперерабатывающей компании стал победителем V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в номинации «Управление пассажирским транспортом». Соревнования проходили с 15 по 19 мая в Краснодаре. На них выступили около 1500 человек – представители 85 регионов России и 24 стран мира. Участники соревновались по 109 номинациям. Работу молодых специалистов оценивали более 1600 экспертов. Победителей и призеров наградили в ходе торжественной церемонии закрытия Национального чемпионата в Краснодаре.

Водитель транспортно-хозяйственного цеха РНПК Александр Мосягин был единственным конкурсантом от Рязанской области и участвовал в соревнованиях такого уровня впервые. Александр на предприятии работает с 2015 года, управляет пассажирской «ГАЗелью». В чемпионате он выступал в номинации «Управление пассажирским транспортом» и демонстрировал навыки в скоростном маневрировании на автобусах разной вместимости. По результатам шести заездов Александру удалось набрать наибольшее количество баллов среди конкурентов и занять первое место в своей номинации.

Победители и призеры финала Национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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