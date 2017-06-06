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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Команда Академии ФСИН России из Рязани стала победителем ведомственного чемпионата страны по стрельбе из боевого оружия

17:35 / Спорт

В Воронеже прошел чемпионат ФСИН России по стрельбе из боевого оружия и практической стрельбе среди территориальных органов и образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. Соревнования проходили на базе Воронежского института ФСИН России и многофункционального стрелково-спортивного комплекса ДОСААФ России. В них приняли участие более 400 человек в составе 60 команд.

В результате команда Академии ФСИН заняла 1 место.

В личном первенстве победителями и призерами стали курсант 2 курса экономического факультета Дарья Зинькова, преподаватель кафедры огневой подготовки Антон Гилев, курсант 2 курса юридического факультета Артем Гаврилов, старший преподаватель кафедры огневой подготовки Анвар Тухфатуллин, доцент кафедры огневой подготовки Андрей Малышев.

В церемонии награждения принял участие начальник Управления кадров ФСИН России Валерий Балан. Он поздравил участников и призеров чемпионата с достойными результатами.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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