Рязанский дзюдоист Андрей Волков вошел в первую мировую десятку супертяжей

В Екатеринбурге финишировал международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин престижной мировой серии «Большой шлем-2017», сообщает сайт администрации областного центра. Участие в нем приняли более 300 дзюдоистов из 36 стран мира. В заключительный день соревнований в супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг) честь сборной России защищали четыре дзюдоиста, в том числе представитель рязанской спортшколы «Юпитер», обладатель Олимпийской квалификации-2016, мастер спорта России международного класса Андрей Волков.

В борьбе за третье место рязанский дзюдоист встретился с белорусом Владиславом Царпицким и одержал победу. «Бронза» екатеринбургского «Большого шлема-2017» и 500 рейтинговых очков позволят Андрею Волкову вновь войти в первую мировую десятку супертяжей. Спортсмен занимается под руководством заслуженных тренеров России Андрея Попова и Олега Быстрова

Фото с сайта администрации Рязани