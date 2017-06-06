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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанский дзюдоист Андрей Волков вошел в первую мировую десятку супертяжей

17:42 / Спорт
Рязанский дзюдоист Андрей Волков вошел в первую мировую десятку супертяжей

В Екатеринбурге финишировал международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин престижной мировой серии «Большой шлем-2017», сообщает сайт администрации областного центра. Участие в нем приняли более 300 дзюдоистов из 36 стран мира. В заключительный день соревнований в супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг) честь сборной России защищали четыре дзюдоиста, в том числе представитель рязанской спортшколы «Юпитер», обладатель Олимпийской квалификации-2016, мастер спорта России международного класса Андрей Волков.

В борьбе за третье место рязанский дзюдоист встретился с белорусом Владиславом Царпицким и одержал победу. «Бронза» екатеринбургского «Большого шлема-2017» и 500 рейтинговых очков позволят Андрею Волкову вновь войти в первую мировую десятку супертяжей. Спортсмен занимается под руководством заслуженных тренеров России Андрея Попова и Олега Быстрова

Фото с сайта администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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