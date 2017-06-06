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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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17 команд учащихся из Рязанской области прошли «Школу безопасности»

17:45 / Общество
17 команд учащихся из Рязанской области прошли «Школу безопасности»

В селе Пехлец Кораблинского района состоялись 16-е межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности» по спортивному туризму, посвященные памяти Владимира Соловова. Он – уроженец села, майор подразделения специального назначения ФСБ России «Альфа», погибший в 1995 году при освобождении больницы в г. Буденновск. Состязания проводятся при непосредственном участии ветеранов и действующих сотрудников УФСБ России по Рязанской области и центра специального назначения «Альфа».

В непростых погодных условиях учащиеся продемонстрировали строевую и общефизическую подготовку, навыки стрельбы, сборки-разборки автоматического оружия и преодоления веревочных переправ, умение метать гранаты, а также знания истории края, сообщили в пресс-группае УФСБ России по области.

Ну а на финише ребят ждали призы и ценные подарки от регионального УФСБ, ЦСН «Альфа» и минспорта области, а также вкусный солдатский обед из настоящей полевой кухни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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