17 команд учащихся из Рязанской области прошли «Школу безопасности»

В селе Пехлец Кораблинского района состоялись 16-е межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности» по спортивному туризму, посвященные памяти Владимира Соловова. Он – уроженец села, майор подразделения специального назначения ФСБ России «Альфа», погибший в 1995 году при освобождении больницы в г. Буденновск. Состязания проводятся при непосредственном участии ветеранов и действующих сотрудников УФСБ России по Рязанской области и центра специального назначения «Альфа».

В непростых погодных условиях учащиеся продемонстрировали строевую и общефизическую подготовку, навыки стрельбы, сборки-разборки автоматического оружия и преодоления веревочных переправ, умение метать гранаты, а также знания истории края, сообщили в пресс-группае УФСБ России по области.

Ну а на финише ребят ждали призы и ценные подарки от регионального УФСБ, ЦСН «Альфа» и минспорта области, а также вкусный солдатский обед из настоящей полевой кухни.