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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани продолжается дорожный ремонт

17:50 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, на 14 участках рязанских автодорог продолжается плановый ремонт. Из них на пяти улицах заменили асфальт, еще на девяти строительно-монтажные работы продолжаются. Работы по установке элементов дорожной инфраструктуры проводят на участках дорог по улицам Молодцова, Лесопарковой, Советской Армии, проездам Речников и Старообрядческом. Асфальт ремонтируют на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках.

Помимо этого, с 18 по 22 мая на участках автодорог от поселка Храпово до ул. Новое – Секиотово и Светлом проезде на площади около 480 кв. метров исправлен дорожный профиль.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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