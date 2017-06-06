Рязанцы продолжают парковаться на тротуарах и детских площадках

Об этом и о нарушениях прав пешеходов и жителей сегодня, 22 мая, шла речь во время «круглого стола», состоявшегося в Доме общественных организаций. Инициатором разговора выступила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области.

В обсуждении приняли участие префекты, представители администрации Рязани, городской Думы, УГИБДД УМВД России по Рязанской области, Главного управления МЧС России, по Рязанской области, общественных организаций.

Проблема несанкционированных парковок на зеленых зонах и детских площадках возникла в Рязани достаточно давно. Она продолжает усугубляться, так как количество автомобилей на число жителей растет, а свободных территорий для создания парковок в городе не становится больше.

Как рассказал префект Октябрьского района Рязани Александр Селиванов, бывали случаи, когда штраф за парковку в неположенном месте одному автовладельцу выписывали повторно. «К сожалению, штраф в пятьсот рублей – не та мера наказания, которая может заставить человека задуматься, – сказал Александр Селиванов. – Мне кажется, что размер наказания нужно увеличить».

По словам руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Рязанской области Ольги Каркиной, дело усложняется тем, что в законодательстве сегодня четко не прописано, что такое «парковка» и «стоянка».

Участники «круглого стола» говорили и о том, что собственникам многоквартирных домов следует приватизировать придворовую территорию и благоустраивать ее, организуя и стоянку. Однако делать это надо так, чтобы все экстренные службы в случае необходимости могли подъехать ко всем подъездам.

«Мне кажется, что нельзя все спрашивать только с собственников, нужно выработать слаженный алгоритм действий для решения проблемы», – отметила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.