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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области выявили 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг

18:25 / Общество

Специалисты Государственной инспекцией жилищного и строительного надзора Рязанской области проверяют качество капитального ремонта домов и работу управляющих компаний и ТСЖ, а также внутридомовое газовое оборудование.

Как сообщает сайт правительства области, с 15 по 19 мая инспекторы провели проведено 68 проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения. Всего с начала года инспекторы составили 107 протоколов об административных правонарушениях в отношении управляющих компаний и ТСЖ. Предъявлено штрафов на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Продолжаются совместные проверки с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области. Комиссии проверяют наличие и выполнение договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов. В Касимове, Захаровском районе, поселке Листвянка и селе Реткино Рязанского района проверили 44 дома. Выявлена одна утечка газа, а также ненадлежащее состояние вентиляционно-дымоходных систем и неисправность автоматики в ряде квартир. Утечку газа и другие неисправности устранили. В шести многоквартирных домах оформлены заявления на заключение договоров с газовой службой. С начала 2017 года проведена 101 проверка внутридомового газового оборудования.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов Рязани. Проверено 25 многоквартирных домов. В девяти из них выявлено 17 нарушений, касающихся качества ремонта кровель и фасадов. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания для устранения недочетов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 22 мая 2017 года
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