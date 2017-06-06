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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Клады бытия

00:01 / Общество
передал рязанцам писатель-фронтовик Борис Жаворонков
Клады бытия

В областной библиотеке им. Горького презентовали первый том из собрания сочинений участника Великой Отечественной войны, члена Союза писателей России, Почетного гражданина Рязани Бориса Ивановича Жаворонкова. Рукописи еще четырех книг пока только готовятся к изданию. «Клады бытия» (как и девятитомное собрание сочинений) вышли в свет при поддержке регионального правительства.

– Борис Иванович – солнечный человек, беседовать с ним всегда поучительно и приятно, общение с ним заряжает оптимизмом, – говорит вице-губернатор Сергей Филимонов. – Выход книги «Клады бытия» расширяет возможности общаться с настоящим поэтом. Работа по изданию следующих четырех томов обязательно продолжится.

К сожалению, на презентацию своей новой книги Б.И. Жаворонков прийти не смог по состоянию здоровья – ветеран уже перешагнул 90-летний рубеж. Но с Борисом Ивановичем удалось связаться по телефону, и все, кто собрался в зале, смогли услышать его радостный и бодрый голос по громкой связи.

– Более 60 лет я живу и работаю на рязанской земле. Мне очень дорог Старожиловский район, где родился мой сын, увидели свет мои первые стихи, поэмы, романы. Мне хочется, чтобы у каждого человека тоже был свой любимый уголок, где можно почувствовать себя счастливым человеком, – сказал Борис Иванович Жаворонков. – Мое творчество, особенно последних лет, было бы невозможно без моей семьи. Сын Михаил, невестка Маргарита и внук Сергей – это моя опора, моя отрада. Их забота обо мне – лучшее лекарство и для жизни, и для творчества.

– С малых лет дедушка был для меня наставником, мудрым человеком, который передавал мне настоящие жизненные знания, – рассказывает внук Бориса Ивановича Сергей. – Гениальность поэта и писателя заключается в том, чтобы говорить о сложных и важных вещах простым языком. Задача творца – передавать истинную историю. А это не просто факты – это дух народа, времени. И мой дедушка как никто другой передает этот дух в каждом своем произведении.

По словам доктора филологических наук, профессора РГУ имени С.А. Есенина Ольги Вороновой, Борис Иванович – человек-эпоха, писатель высокой литературной культуры.

– Его творчество помогает нам жить и верить в лучшее будущее. В нашей стране осталось не так много авторов, прошедших Великую Отечественную войну и продолжающих активно работать в столь преклонном возрасте. И отрадно, что один из таких писателей живет и творит сегодня рядом с нами, – говорит Ольга Воронова. – В своих поэтических бывальщинах, маленьких новеллах, философических скрижалях, сонетах, эпиграммах Борис Иванович щедро делится с нами любовью к жизни.

Рязанские писатели и поэты читали на презентации стихи и отрывки из прозы Бориса Жаворонкова, его тексты звучали в исполнении артистов студенческого театра «Переход». Певцы и композиторы исполнили песни на стихи Бориса Ивановича.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 91 (5378) от 23 мая 2017 года
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