«Сиреневым» балом музей-усадьба отметил свою 71-ю годовщину

Хозяйка музея Наталья Загрина встретила многочисленных гостей, пригласила в сад, где пышно цветут сирень, яблони, звучат песни, а на аллеях усадьбы прогуливаются те, кому дорого имя нашего земляка.

Как известно, Иван Петрович Павлов очень любил цветы, но никогда не срезал их в букеты, считая цветы в вазе «умирающей природой». Он всегда молча, как зачарованный, наблюдал за пышным и ярким цветением и говорил: «Какая радость – жить, видя эти яркие краски!»

«Цветет сирень у Павлова в саду» – эта песня в исполнении членов регионального отделения Союза литераторов России Людмилы Васютиной и Валентины Липиной стала гимном праздника. Работники усадьбы постарались сохранить ту атмосферу, которая царила при Павлове. Гости с удовольствием познакомились с правилами русского бала, с классическими танцами, пышными нарядами, произведениями поэзии, музыки. Собравшиеся любовались работами художников, увидели кружащие в танцах пары студии «Белый балъ», участвовали в мастер-классе по изготовлению сирени из бисера и просто дышали сиреневым ароматом.

Гостьей бала стала известная рязанская певица Марина Оводкова. В этот же день в музее открылась фотовыставка известного мастера Андрея Дьяконова, снимавшего сирень в различных городах и странах мира.