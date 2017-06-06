16:26 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
231

Рост для пользы. Людей и дела

00:01 / Общество
Инициатива укрупнения поселений должна идти снизу – от жителей сел и деревень. Если они не спешат, то процесс замедляется, хотя для многих такое объединение только на пользу. Как это было в сельских поселениях Рыбновского района?
Рост для пользы. Людей и дела

Двадцадцать на двенадцать

В состав Рыбновского района на начало 2014 года входило 20 сельских поселений, а теперь – 12. Первый этап преобразования начался в конце 2013 года: на базе семи сельских поселений было создано три. Второй прошел с декабря 2014 года по апрель 2015 года: на базе 8 сельских поселений сформировалось 4.

– Мы бы и еще больше поселений объединили, но не позволила вытянутая конфигурация района, с округлой было бы больше возможностей в укрупнении, – говорит начальник правового управления Рыбновской районной Думы Александр Михайлович Сергеев.

Пионеры укрупнения

В администрации Пионерского сельского поселения висит его большая обновленная карта. Поселение раньше включало 14 населенных пунктов. После объединения Пионерского, Комсомольского и Большежоковского сельских поселений – их 33.

Укрупнение началось с инициативы граждан. Депутаты подняли вопрос на публичном слушании об объединении с Большежоковским и Комсомольским сельскими поселениями. Получив одобрение сельчан, депутаты обратились с предложением об объединении к «соседям», которые, в свою очередь, тоже провели слушания. Когда согласие от местных жителей всех сельских поселений было получено, пакет документов направили в Рыбновскую районную думу, где был принят проект закона о преобразовании сельских поселений, который после заключения губернатора выпустила Рязанская областная дума. Так образовалось новое сельское поселение.

– Я советую сельским поселениям, принявшим решение об укрупнении, начинать решение данного вопроса не позже октября, чтобы провести все необходимые процедуры к дню единого голосования будущего года, – советует Александр Сергеев.

Результат объединения

Выборы в обновленном Пионерском сельском поселении выиграл Григорий Васильевич Колотилин. Он уже восемь лет занимал пост главы сельского поселения и имел опыт руководства в отличие от соперников.

Баллотируясь на пост главы укрупненного Пионерского сельского поселения, Григорий Васильевич осознавал, что придется работать втрое больше, но все равно принял решение участвовать в выборах.

– Нагрузка на главу увеличивается, но одновременно растет эффективность работы и появляется больше возможностей, – говорит Колотилин.

Во-первых, после укрупнения увеличился экономический потенциал. Бюджет сельского поселения напрямую зависит от количества местных жителей: чем больше людей, тем больше налоговых сборов и больше субсидий. Раньше в Пионерском сельском поселении было 800 жителей, теперь 1530, а это больше практически в два раза.

– До объединения поселений денежных средств, отпускаемых на обслуживание дорог местного пользования, хватало на ремонт 2-3 плотин. А теперь на оставшиеся деньги мы смогли благоустроить дворовые территории в селах Пионерское и Большое Жоково: положили асфальт у многоэтажных домов, асфальт в селе Пионерское по ул.Новой и полностью установили проезд через овраг в селе Борисовское – там была насыпная плотина, по которой невозможно было проехать в дождливую погоду, и село часто оказывалось оторвано от большой дороги, – говорит Колотилин.

Во-вторых, в ведомствах, кабинетах власти с большим вниманием относятся к просьбам главы, который представляет интересы большего количества граждан.

– У нас был больной вопрос с 2006 года. До деревни Бараково 3 км дороги не было заасфальтировано. Я постоянно писал заявки на строительство дороги, но проблема не решалась. Только когда наше поселение объединилось с Комсомольским и Большежоковским, нас включили в программу «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» и в рамках проекта «Дорожное хозяйство» выделили деньги на строительство дороги, которое начнется в этом году, – говорит Колотилин.

– Укрупнение сельских поселений это не признание сел нежизнеспособными и вымирающими, а необходимая экономическая мера. В объединенных поселениях будет активнее проводиться работа по улучшению жизни в селах, привлечению инвесторов и молодых специалистов, – говорит Александр Сергеев.

Для решения проблемы с рабочими местами глава поселения провел перерегистрацию неиспользуемых земель в муниципальную собственность, опубликовал в газете список владельцев земель, которые должны были представить документы на землю. Территории, на которые не были заявлены права, по решению суда отошли в собственность поселения. С 2013 года землю сдают в аренду сельхозпредприятиям района. Денежные средства с аренды составляют весомую часть бюджета поселения. Правда, проблему с безработицей в селах, на которую сетуют сельчане и на что они жаловались при наших встречах, это пока не решило. Но здесь немало зависит и от инициативы самих сельчан.

Количество объектов социальной сферы после объединения осталось прежним. Сейчас в Пионерском сельском поселении работает 5 ФАПов и 2 основные школы. В селе Пионерское в образовательном учреждении работает интернат. В нем живут 14 ребят из отдаленных сел и деревень. Магазинов в поселении хватает, в дополнение к ним работают передвижные торговые лавки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 91 (5378) от 23 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Клады бытия

В Рязанской области выявили 27 нарушений в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг

17 команд учащихся из Рязанской области прошли «Школу безопасности»

Шаг к совершенству
В Рязани подвели итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер и медбратьев
Елена Серебрякова
Поселения меняют границы
В регионе продолжают укрупнять муниципальные образования
Татьяна Железнова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Спорт
Мода на здоровье
Что побуждает рязанцев активно сдавать нормативы комплекса ГТО?
Вячеслав Астафьев
Общество
За работой – на ярмарку
Главная ее цель – помочь людям трудоустроиться
Валентина Севостьянова
Из официальных источников
Два региона стали ближе
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали двустороннее Соглашение о взаимодействии между регионами
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Целительные путешествия
В Рязанской области появится атлас по медицинскому туризму
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Возраст спорту не помеха
В этом касимовские ветераны убедились на собственном опыте
Людмила Иванова
Общество
Человек-эпоха
В Рязани чествовали бывшего и самого известного директора завода «САМ», Почетного гражданина города – Юрия Петровича Земцова. Ему исполнилось 90 лет
Михаил Скрипников
Общество
Шаг к совершенству
В Рязани подвели итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер и медбратьев
Елена Серебрякова
Авторская колонка
Атаки и отражения
Галина Зайцева
Общество
Клады бытия
передал рязанцам писатель-фронтовик Борис Жаворонков
Вероника Шелякина
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы