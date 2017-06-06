Рост для пользы. Людей и дела

Инициатива укрупнения поселений должна идти снизу – от жителей сел и деревень. Если они не спешат, то процесс замедляется, хотя для многих такое объединение только на пользу. Как это было в сельских поселениях Рыбновского района?

Двадцадцать на двенадцать

В состав Рыбновского района на начало 2014 года входило 20 сельских поселений, а теперь – 12. Первый этап преобразования начался в конце 2013 года: на базе семи сельских поселений было создано три. Второй прошел с декабря 2014 года по апрель 2015 года: на базе 8 сельских поселений сформировалось 4.

– Мы бы и еще больше поселений объединили, но не позволила вытянутая конфигурация района, с округлой было бы больше возможностей в укрупнении, – говорит начальник правового управления Рыбновской районной Думы Александр Михайлович Сергеев.

Пионеры укрупнения

В администрации Пионерского сельского поселения висит его большая обновленная карта. Поселение раньше включало 14 населенных пунктов. После объединения Пионерского, Комсомольского и Большежоковского сельских поселений – их 33.

Укрупнение началось с инициативы граждан. Депутаты подняли вопрос на публичном слушании об объединении с Большежоковским и Комсомольским сельскими поселениями. Получив одобрение сельчан, депутаты обратились с предложением об объединении к «соседям», которые, в свою очередь, тоже провели слушания. Когда согласие от местных жителей всех сельских поселений было получено, пакет документов направили в Рыбновскую районную думу, где был принят проект закона о преобразовании сельских поселений, который после заключения губернатора выпустила Рязанская областная дума. Так образовалось новое сельское поселение.

– Я советую сельским поселениям, принявшим решение об укрупнении, начинать решение данного вопроса не позже октября, чтобы провести все необходимые процедуры к дню единого голосования будущего года, – советует Александр Сергеев.

Результат объединения

Выборы в обновленном Пионерском сельском поселении выиграл Григорий Васильевич Колотилин. Он уже восемь лет занимал пост главы сельского поселения и имел опыт руководства в отличие от соперников.

Баллотируясь на пост главы укрупненного Пионерского сельского поселения, Григорий Васильевич осознавал, что придется работать втрое больше, но все равно принял решение участвовать в выборах.

– Нагрузка на главу увеличивается, но одновременно растет эффективность работы и появляется больше возможностей, – говорит Колотилин.

Во-первых, после укрупнения увеличился экономический потенциал. Бюджет сельского поселения напрямую зависит от количества местных жителей: чем больше людей, тем больше налоговых сборов и больше субсидий. Раньше в Пионерском сельском поселении было 800 жителей, теперь 1530, а это больше практически в два раза.

– До объединения поселений денежных средств, отпускаемых на обслуживание дорог местного пользования, хватало на ремонт 2-3 плотин. А теперь на оставшиеся деньги мы смогли благоустроить дворовые территории в селах Пионерское и Большое Жоково: положили асфальт у многоэтажных домов, асфальт в селе Пионерское по ул.Новой и полностью установили проезд через овраг в селе Борисовское – там была насыпная плотина, по которой невозможно было проехать в дождливую погоду, и село часто оказывалось оторвано от большой дороги, – говорит Колотилин.

Во-вторых, в ведомствах, кабинетах власти с большим вниманием относятся к просьбам главы, который представляет интересы большего количества граждан.

– У нас был больной вопрос с 2006 года. До деревни Бараково 3 км дороги не было заасфальтировано. Я постоянно писал заявки на строительство дороги, но проблема не решалась. Только когда наше поселение объединилось с Комсомольским и Большежоковским, нас включили в программу «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» и в рамках проекта «Дорожное хозяйство» выделили деньги на строительство дороги, которое начнется в этом году, – говорит Колотилин.

– Укрупнение сельских поселений это не признание сел нежизнеспособными и вымирающими, а необходимая экономическая мера. В объединенных поселениях будет активнее проводиться работа по улучшению жизни в селах, привлечению инвесторов и молодых специалистов, – говорит Александр Сергеев.

Для решения проблемы с рабочими местами глава поселения провел перерегистрацию неиспользуемых земель в муниципальную собственность, опубликовал в газете список владельцев земель, которые должны были представить документы на землю. Территории, на которые не были заявлены права, по решению суда отошли в собственность поселения. С 2013 года землю сдают в аренду сельхозпредприятиям района. Денежные средства с аренды составляют весомую часть бюджета поселения. Правда, проблему с безработицей в селах, на которую сетуют сельчане и на что они жаловались при наших встречах, это пока не решило. Но здесь немало зависит и от инициативы самих сельчан.

Количество объектов социальной сферы после объединения осталось прежним. Сейчас в Пионерском сельском поселении работает 5 ФАПов и 2 основные школы. В селе Пионерское в образовательном учреждении работает интернат. В нем живут 14 ребят из отдаленных сел и деревень. Магазинов в поселении хватает, в дополнение к ним работают передвижные торговые лавки.