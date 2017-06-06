Поселения меняют границы

В регионе продолжают укрупнять муниципальные образования

Преобразования в ближайшее время затронут сельские поселения на территории Шацкого, Александро-Невского, Рязанского, Касимовского и Клепиковского районов. Соответствующие законы приняла на заседании 27 апреля областная Дума.

В Шацком районе будут попарно объединены шесть муниципальных образований: Криволуцкое сельское поселение присоединят к Лесно-Полянскому, Тарадеевское сельское поселение – к Ольховскому, Новосвеженское сельское поселение – к Ямбирнскому. В Александро-Невском районе Ленинское сельское поселение станет частью Борисовского, а Бурминское – частью Каширинского.

Преобразования ждут шесть сельских поселений Рязанского района: Кораблинское войдет в состав Вышгородского, Вышетравинское – в Окское, Ровновское – в Семеновское.

В Касимовском районе Балушево-Починковское сельское поселение будет присоединено к Первинскому.

Наконец, в Клепиковском районе укрупнят Болоньское сельское поселение путем присоединения к нему Тюковского, Екшурское сельское поселение – путем присоединения Макеевского, Колесниковское сельское поселение – путем присоединения Малаховского.

Во всех муниципальных образованиях изменение границ инициировано местными представительными органами и проходит с согласия населения. Объединение поселений, как рассчитывают на местах, позволит более эффективно использовать ресурсы и решать вопросы местного значения, поскольку сегодня малочисленные муниципальные образования большую часть своего бюджета направляют на содержание аппарата управления.