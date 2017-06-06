Атаки и отражения

На совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое провел Президент Владимир Путин в минувшую среду, обсуждено формирование проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 гг. На рабочей встрече Президента с главой кабинета министров Дмитрием Медведевым шел разговор о перспективах экономического развития страны до 2025 года. На выборах президента Ирана уверенную победу одержал Хасан Рухани. Наши хоккеисты взяли «бронзу» на чемпионате мира, показав достойную игру. Эти и другие события были в центре внимания средств массовой информации.

А на этой неделе в Твери по приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева соберутся его коллеги из многих стран мира. Главная тема, которая будет обсуждаться, – обеспечение информационной и кибербезопасности.

Важность ее не вызывает сегодня ни у кого сомнений: развитие информационных технологий повлекло за собой и рост опаснейших угроз самого разного свойства: от воздействия на программное обеспечение важнейших секторов экономики до воздействия на умы, на поведение людей. Где и когда вырвется «на свободу» очередной вирус, откуда будет совершена очередная хакерская атака, кто расставит «сети» во Всемирной паутине в поисках идеологической жертвы, предсказать практически невозможно. Но можно и нужно своевременно обеспечить надежную оборону от таких атак. Над этим и идет сегодня работа. Президент подписал Указ о реализации Стратегии развития информационного общества в России. Она рассчитана на период до 2030 года и предполагает как развитие, так и защиту. В Госдуме идет работа над проектом закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Что значит – «критическая инфраструктура »? Все то, что обеспечивает работу таких важных секторов, как банковский, транспорт­ный, топливный, энергетический, медицину высоких технологий. Недавняя хакерская атака, запустившая вирус Wanna Cry, лишь одна из множества ей подобных. В своем интервью «Коммерсанту» заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов назвал такую цифру: в 2016 году на информационные ресурсы РФ совершено более 50 миллионов кибератак. Это втрое больше, чем в предыдущем, 2015-м.

Наивно предполагать, что за подобными атаками стоят некие кибер-хулиганы, которые занимаются разведением компьютерных вирусов от скуки. Кибервойны ведут профессионалы. А следовательно, и отражать их нападения необходимо профессионально. Как в техническом плане, так и в идеологическом, что не менее важно.

На днях в библиотеке им. Горького прошел «круглый стол», собравший представителей научной среды и журналистов. Поводом для встречи стал выход в свет учебного пособия « Медиаполитология». Его автор – профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета им.С.Есенина, доктор филологических наук, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. Разговор, как и предполагалось, вышел за рамки обсуждения непосредственно книги. Он затронул самые насущные вопросы, связанные с информационными войнами, обеспечением информационной безопасности личности, общества и государства. Тема эта недавно обсуждалась и на совместном заседании совета Международной Федерации журналистов, прошедшем в Москве, в Домжуре.

Какие задачи ставят перед собой субъекты информационного противоборства?

Ученые, работающие над темой информационных войн, называют в числе основных следующие. Навязывание стандартов образа жизни и системы ценностей, выгодных «нападающей» стороне. Формирование стереотипов воспитания и образования. Пропаганда насилия, порнографии, разрушение духовных ценностей. Разрушение гражданского и национального самосознания и представлений граждан о долге перед страной. Организация массовых демонстраций под ложными лозунгами. Пропаганда и распространение ложных слухов…

Вам эти тезисы ничего не напоминают? Но если не хотим потерпеть поражение, нужно уметь давать отпор. Грамотный, своевременный и достойный.