Атаки и отражения

На совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, которое провел Президент Владимир Путин в минувшую среду, обсуждено формирование проекта Госпрограммы вооружения на 2018-2025 гг. На рабочей встрече Президента с главой кабинета министров Дмитрием Медведевым шел разговор о перспективах экономического развития страны до 2025 года. На выборах президента Ирана уверенную победу одержал Хасан Рухани. Наши хоккеисты взяли «бронзу» на чемпионате мира, показав достойную игру. Эти и другие события были в центре внимания средств массовой информации.
А на этой неделе в Твери по приглашению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева соберутся его коллеги из многих стран мира. Главная тема, которая будет обсуждаться, – обеспечение информационной и кибербезопасности.
Важность ее не вызывает сегодня ни у кого сомнений: развитие информационных технологий повлекло за собой и рост опаснейших угроз самого разного свойства: от воздействия на программное обеспечение важнейших секторов экономики до воздействия на умы, на поведение людей. Где и когда вырвется «на свободу» очередной вирус, откуда будет совершена очередная хакерская атака, кто расставит «сети» во Всемирной паутине в поисках идеологической жертвы, предсказать практически невозможно. Но можно и нужно своевременно обеспечить надежную оборону от таких атак. Над этим и идет сегодня работа. Президент подписал Указ о реализации Стратегии развития информационного общества в России. Она рассчитана на период до 2030 года и предполагает как развитие, так и защиту. В Госдуме идет работа над проектом закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Что значит – «критическая инфраструктура »? Все то, что обеспечивает работу таких важных секторов, как банковский, транспортный, топливный, энергетический, медицину высоких технологий. Недавняя хакерская атака, запустившая вирус Wanna Cry, лишь одна из множества ей подобных. В своем интервью «Коммерсанту» заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов назвал такую цифру: в 2016 году на информационные ресурсы РФ совершено более 50 миллионов кибератак. Это втрое больше, чем в предыдущем, 2015-м.
Наивно предполагать, что за подобными атаками стоят некие кибер-хулиганы, которые занимаются разведением компьютерных вирусов от скуки. Кибервойны ведут профессионалы. А следовательно, и отражать их нападения необходимо профессионально. Как в техническом плане, так и в идеологическом, что не менее важно.
На днях в библиотеке им. Горького прошел «круглый стол», собравший представителей научной среды и журналистов. Поводом для встречи стал выход в свет учебного пособия « Медиаполитология». Его автор – профессор кафедры журналистики Рязанского госуниверситета им.С.Есенина, доктор филологических наук, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. Разговор, как и предполагалось, вышел за рамки обсуждения непосредственно книги. Он затронул самые насущные вопросы, связанные с информационными войнами, обеспечением информационной безопасности личности, общества и государства. Тема эта недавно обсуждалась и на совместном заседании совета Международной Федерации журналистов, прошедшем в Москве, в Домжуре.
Какие задачи ставят перед собой субъекты информационного противоборства?
Ученые, работающие над темой информационных войн, называют в числе основных следующие. Навязывание стандартов образа жизни и системы ценностей, выгодных «нападающей» стороне. Формирование стереотипов воспитания и образования. Пропаганда насилия, порнографии, разрушение духовных ценностей. Разрушение гражданского и национального самосознания и представлений граждан о долге перед страной. Организация массовых демонстраций под ложными лозунгами. Пропаганда и распространение ложных слухов…
Вам эти тезисы ничего не напоминают? Но если не хотим потерпеть поражение, нужно уметь давать отпор. Грамотный, своевременный и достойный.