Два региона стали ближе

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали двустороннее Соглашение о взаимодействии между регионами

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере привлечения инвестиций, обмен лучшим опытом по различным направлениям социально-экономического развития, укрепление взаимодействия между бизнес-сообществами обоих регионов.

В беседе с журналистами Николай Любимов отметил, что опыт, полученный в Калужской области, существенно помогает работать на посту главы рязанского региона. «Я прошел лучшую школу под руководством Анатолия Дмитриевича Артамонова в Калужской области. Здесь реальный опыт, который необходимо брать каждой области на вооружение. И это мне позволяет сейчас ориентировать команду, которая работает в Рязанской области, на конкретные шаги, связанные с привлечением инвестиций», – сказал Николай Любимов.

По словам главы региона, перспективными направлениями взаимодействия являются микроэлектроника, оборонная промышленность, электромеханика, сфера туризма, в том числе обмен школьными делегациями во время каникул. Врио губернатора отметил, что регионы многое связывает. «Нас объединяет и К.Э. Циолковский. Кто-то в фейсбуке пошутил: «Циолковский родился в Рязанской области, а известность получил в Калужской. Поэтому отрабатывайте, Николай Викторович, теперь долг перед Рязанской областью за Калужскую», – отметил Николай Любимов.

Глава региона добавил, что в целях укрепления взаимодействия между предпринимателями обоих регионов планируется развивать обмен бизнес-миссиями с тем, чтобы перенимать и внедрять лучшие практики друг друга.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что регионы будут, извлекая взаимную пользу, изучать опыт друг друга. «Мы думаем о том, как наладить сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры, туризма. Поле деятельности богатое, тем более что Рязанская область – древняя, имеющая богатую культуру. Мы намерены в ближайшее время обменяться бизнес-делегациями, и я думаю, что это будет очень полезно», – сказал Анатолий Артамонов.