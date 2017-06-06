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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Целительные путешествия

00:01 / Из официальных источников
В Рязанской области появится атлас по медицинскому туризму

Вопросы развития медицинского туризма в области обсудили на заседании «круглого стола» в Рязани.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора области Николая Любимова, у медицинского туризма большое будущее, этому способствует удобное географическое положение региона, более низкая стоимость услуг по сравнению с Москвой и высокое качество оказания медицинских услуг.

В ходе «круглого стола» первый заместитель председателя правительства Сергей Самохин, руководители профильных министерств, представители предприятий и организаций, специализирующихся на оказании медицинских, туристских и гостиничных услуг, обсудили вопросы создания атласа по медицинскому туризму в регионе, который позволит информировать людей, приезжающих в Рязанскую область, о возможностях местных медклиник.

Речь шла и о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут оказывать содействие в продвижении медицинского туризма. Первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин подчеркнул: «К развитию такого вида туризма, как медицинский, должны подключиться все заинтересованные стороны, включая как коммерческие медклиники, так и туристические агентства, гостиничный бизнес».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 91 (5378) от 23 мая 2017 года
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