Целительные путешествия

В Рязанской области появится атлас по медицинскому туризму

Вопросы развития медицинского туризма в области обсудили на заседании «круглого стола» в Рязани.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора области Николая Любимова, у медицинского туризма большое будущее, этому способствует удобное географическое положение региона, более низкая стоимость услуг по сравнению с Москвой и высокое качество оказания медицинских услуг.

В ходе «круглого стола» первый заместитель председателя правительства Сергей Самохин, руководители профильных министерств, представители предприятий и организаций, специализирующихся на оказании медицинских, туристских и гостиничных услуг, обсудили вопросы создания атласа по медицинскому туризму в регионе, который позволит информировать людей, приезжающих в Рязанскую область, о возможностях местных медклиник.

Речь шла и о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут оказывать содействие в продвижении медицинского туризма. Первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин подчеркнул: «К развитию такого вида туризма, как медицинский, должны подключиться все заинтересованные стороны, включая как коммерческие медклиники, так и туристические агентства, гостиничный бизнес».