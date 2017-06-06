Возраст спорту не помеха

В этом касимовские ветераны убедились на собственном опыте

В минувшую субботу на стадионе «Спартак» в г.Касимове, где проходил областной День здоровья и спорта, многочисленные зрители горячо аплодировали тем, кто сдавал нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». На старт вышли горожане в возрасте от 6 до 80 лет.

«Гвоздем» программы спортивного праздника стала презентация проекта по развитию социального оптимизма у людей старшего возраста, вовлечению их в группы здоровья. Инициатор проекта – председатель городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нина Ларина. И название проекту дали оптимистичное: «Не стареют душой ветераны. Ветераны сдают ГТО».

Проект касимовцев признан одним из лучших на областном уровне и заслужил денежную поддержку в размере 64 тыс. рублей. Средства субсидии пошли на покупку спортивного инвентаря: лыж, ковриков, палок для скандинавской ходьбы. Именно представители старшего поколения, ведущие активный образ жизни, и открыли парад участников праздника, продемонстрировав свои физические возможности.

– Наша задача – вовлечь в группы здоровья как можно больше жителей в каждом микрорайоне. У нас все получится, так как мы активны и молоды душой, привлекаем к работе молодежь, – говорит председатель городского совета ветеранов Нина Ларина. – Наш опыт может служить примером для других общественных организаций.

Вдохновленные примером ветеранов, сдавали нормативы ГТО в этот день школьники, студенты, работники предприятий и организаций города. Восторженные отклики у болельщиков вызвали юные участники – воспитанники детского сада № 18 – они соревновались за право подняться на самую первую ступеньку ГТО. Аплодисментами встречали трибуны инвалидов-колясочников, занимающихся в ФСК «Лидер».