Человек-эпоха

В Рязани чествовали бывшего и самого известного директора завода «САМ», Почетного гражданина города – Юрия Петровича Земцова. Ему исполнилось 90 лет

Рязанский завод счетно-аналитических машин, строительство которого продолжилось сразу после войны, со временем стал одним из самых известных в стране. Он выпускал все металлические шрифты Советского Союза, кассовые аппараты для всей страны, а также арифмометры, регистраторы, печатные машинки, а в 80-е годы началось производство персональных компьютеров. В лучшие годы на заводе работало более 11 тысяч человек. Юрий Петрович пришел работать на завод в августе 1949 года. За два года он прошел путь от должности мастера до начальника отдела технического контроля. В 1968 году он был назначен директором.

На период его директорства пришлось много эпохальных событий. Вокруг завода возник обширный микрорайон, который был построен на средства предприятия и зачастую руками заводчан. Открывались школы, детские сады, постоянно проводилась модернизация производства. Население огромной страны каждый день, посещая магазин, видело там кассовые аппараты рязанского производства, а по тому, как они совершенствовались и обновлялись, была видна скорость технического прогресса на бытовом уровне. Завод находился на особом счету у всех министров советского правительства, которые отвечали за развитие промышленности.

В день юбилея поздравить Юрия Петровича Земцова пришли его коллеги и бывшие подчиненные. Встреча прошла в одном из корпусов на территории бывшего завода САМ, в музее, среди стендов, рассказывающих о славной истории предприятия. Больше половины экспозиции музея посвящено тем особенным трем десяткам лет, когда у руля предприятия стоял нынешний юбиляр. Именно тогда здесь освоили современную электронику, расширили ассортимент продукции и даже создавали собственные станки оригинальных конструкций. А еще весь большой жилой район вокруг был не только застроен домами на сотни квартир для сотрудников САМа, но и подключен к заводской котельной, после чего местные жители забыли, что такое перебои с отоплением зимой. Звучали речи с перечислением заслуг, регалий, но Юрий Петрович старался прерывать ораторов и скромно напоминал, что тот уровень руководства, который был при нем, – это не более чем должностная обязанность каждого директора, и он просто старался служить родному заводу как положено.

– Главным для меня всегда был один приоритет – это люди, на которых держится все, – убежденно говорит руководитель старой школы с полувековым стажем, – чтобы у них была достойная зар­плата, отличное жилье, чтобы детям доставалось место в детском саду, чтобы никакие проблемы не отвлекали людей от производства и творческого процесса новых разработок. Конечно, работать было трудно, существовало множество препятствий на пути развития, но мы их сообща успешно преодолевали. Надо сказать, что завод еще лет за десять до перестройки столкнулся с принципиальными вызовами, связанными с необходимостью перейти на новый технический уровень. Но мы справились, и так появились новые кассовые аппараты «Ока» на базе высокой электроники, способные печатать на чеках любые символы, аппараты надежные, а главное, отечественные.

Юрий Петрович руководил не только САМом, но и другими передовыми предприятиями. Везде он внедрял новые, прогрессивные методы управления, мотивации коллектива. И одновременно сам постоянно учился, старался идти в ногу со временем. Вот и сейчас, только переступив порог заводского корпуса, Юрий Петрович первым делом задает вопрос: «Что нового на предприятии?» Да, производственные помещения пришлось сократить на фоне жестких реалий рыночной экономики, но заводской процесс как таковой сохраняется. Наследником завода САМ является фирма «БОРДЕР», которая выпускает замки высокого качества. Юрий Петрович Земцов одобрительно оценивает отделку помещений, новые архитектурные решения. В прежние времена о таком не приходилось даже мечтать. Но есть и ностальгия по тем дням, когда здесь кипел «муравейник», полнокровно жил производственный «город в городе», о котором знала вся страна и в котором очень серьезно нуждалась.