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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Шаг к совершенству

00:01 / Общество
В Рязани подвели итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер и медбратьев
Автор фото: Елена Серебрякова | Шаг к совершенству
Фото автора.

Ее заключительный этап проходил на базе Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова.

В финале олимпиады приняли участие представители 40 регионов России. В течение трех дней они под пристальным контролем жюри выполняли комплекс профессиональных заданий, состоящих из теоретического теста, экзамена по английскому языку, оценки коммуникативных навыков и исполнения профессиональных манипуляций.

Будущая медсестра Любовь Габышева прибыла на олимпиаду из Якутска. Говорит, что была очень удивлена инновационными технологиями, с помощью которых обучаются студенты-медики в Рязани.

– Отличные условия были созданы для проверки наших знаний и умений, – сказала девушка. – Наверное, самым сложным в конкурсе для меня стало умение психологически себя настроить, не волноваться. Это одно из важных качеств медсестры.

В итоге были определены победители на всех конкурсных этапах. Абсолютным лидером по общим итогам стала рязанка, студентка 5-го курса Ефремовского филиала РГМУ имени И.П. Павлова Надежда Иванова.

– Профессию медсестры я выбрала по совету мамы, – говорит Надежда. – Когда поступила учиться в вуз, она понравилась мне еще больше. Я осознаю, какая это ответственная и важная работа. Наверное, главные качества, которые должны быть у медсестер, – это доброта и отзывчивость к людям.

В церемонии награждения приняли участие начальник отдела среднего и высшего профессионального образования Департамента медицинского образования и кадров Министерства здравоохранения РФ Наталья Китаева, заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр образования региона Ольга Щетинкина.

Елена Буняшина поздравила конкурсантов с тем, что они смогли сделать еще один серьезный шаг на пути профессионального совершенствования. Наталья Китаева поблагодарила РГМУ за высокий уровень организации проведения финального этапа олимпиады, жюри – за работу, образовательные организации – за хорошую подготовку участников.

– Вы сумели справиться с эмоциями, достойно показать то, чему вы научились, – отметила Наталья Китаева. – Все участники станут победителями, так как стали опытнее, лучше. Наше здравоохранение – в надежных руках.

Ректор РГМУ имени И.П. Павлова Роман Калинин подчеркнул, что принимать второй год подряд такой важный конкурс – большая честь для вуза.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 91 (5378) от 23 мая 2017 года
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