Мода на здоровье

Что побуждает рязанцев активно сдавать нормативы комплекса ГТО?

Во всех городах России в субботу, 20 мая, открыли летний спортивный сезон. В Рязани по этому поводу провели несколько состязаний – от первенства области по легкой атлетике до традиционных массовых всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут». Самым ярким и зрелищным событием стал областной День здоровья и спорта, прошедший под девизом «Готов к труду и обороне!».

В Рязани на стадион Центрального спортивного комплекса пришли учащиеся школ, вузов, команды спортивных обществ, представители предприятий и организаций. Активное участие в празднике в этом году приняли сотрудники медицинских учреждений региона. Примечательно, что в составе команд были не единичные представители, как в былые годы, а целые коллективы, как, например, больница имени Семашко.

Многочисленную парадную колонну, едва разместившуюся на дорожке стадиона, приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, посол ГТО в Рязанской области, ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Роман Калинин, начальник управления физической культуры и массового спорта администрации города Рязани Марина Кащеева.

Лучшим работникам отрасли физической культуры и спорта вручили региональные награды, а спортсмены получили удостоверения о присвоении спортивных званий «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса». Подобное явление на спортивных праздниках – давно не редкость, а вот вручение золотых знаков ГТО вызвало у пришедших на праздник заметное оживление.

– Самый главный индикатор сегодня на спортивном празднике – это настроение людей, – говорит ректор РязГМУ имени академика И.П.Павлова Роман Калинин. – Это тот самый командный дух организаций, предприятий, учреждений, который нужен, чтобы достигать успехов в повседневной работе. Вы посмотрите, кто сегодня получает значки ГТО. Здесь даже больше людей старшего возраста, чем молодежи. Комплекс здоровья стал уже поистине массовым.

По мнению Романа Калинина, на каждом предприятии, в учреждении и организации важно предоставлять вовлеченным в комплекс ГТО людям меры не столько морального, сколько материального стимулирования. В РязГМУ имени академика И.П.Павлова система мер работает давно и эффективно. Об этом опыте ректор Роман Калинин рассказывал коллегам из других регионов в октябре прошлого года на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», прошедшем во Владимирской области. Кстати, в форуме принимал участие и Президент России Владимир Путин, что говорит о внимании государства к вопросам физической культуры и спорта.

– Мы сейчас в университете активно ведем работу по сдаче норм комплекса ГТО, – говорит Роман Калинин. – Я и сам обязательно буду сдавать нормативы. Думаю личным примером вовлечь в это и преподавателей. Сотрудникам, сдавшим нормы ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значки, мы доплачиваем ежемесячно соответственно 1500, 1000 и 500 рублей. Студенты получают надбавку к стипендии в 400, 200 и 100 рублей. Помимо этого, все получают 500-рублевую компенсацию расходов на занятия фитнесом в любом центре Рязани. У нас люди стали меньше болеть, и количество регулярно занимающихся физкультурой увеличивается.

В День здоровья на Центральном спортивном комплексе г. Рязани прошли соревнования по мини-футболу, армспорту, состязания по настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче. Кроме того, состоялись семейные старты и спортивные конкурсы (жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо). В рамках праздника жители города смогли сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в отдельных испытаниях комплекса: бег на 100 м, наклоны вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание.

Точка зрения

Роман Калинин,

ректор Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, посол ГТО в Рязанской области:

– Я уверен, что рано или поздно руководители всех организаций и предприятий придут к убеждению в том, что проще стимулировать активность и здоровый образ жизни сотрудников, нежели искать им замену на время болезни и оплачивать листки нетрудоспособности.