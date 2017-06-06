16:28 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
180

За работой – на ярмарку

00:01 / Общество
Главная ее цель – помочь людям трудоустроиться
Автор фото: Дмитрий Осинин | За работой – на ярмарку
Фото: Дмитрий Осинин.

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская, открывшая ярмарку вакансий, пожелала рязанцам найти себе дело по душе, поскольку выбор представлен богатый.

Жителям области предложено более пятисот мест не только в городе, но и в области. На предприятиях города требуются экономисты, юристы, слесари разного направления, инженеры, водители, продавцы.

В сельской местности готовы принять на работу учителей, медицинских работников, строителей с достойной и гарантированной зарплатой.

Традиционно в ярмарке вакансий участвуют РПТИ «Гранит», хлебозавод №1, управление троллейбусов, ПАО завод «Красное знамя», а всего тридцать работодателей. Начальник отдела по работе с персоналом РПТИ «Гранит» Наталья Сучкова говорит, что ярмарка полезна для обеих сторон, это хорошая возможность провести индивидуальное собеседование с соискателями, чтобы после не возникало никаких вопросов.

Начальник отдела кадров троллейбусного управления Дмитрий Ерошин рассказал, что предприятию требуются кондукторы, водители, слесари и другие работники. Участие в ярмарке помогает найти нужных работников, но все равно полностью заполнить вакансии не всегда удается. На предприятии есть возможность обучения вновь принятых на работу.

В этом году среди соискателей есть администрации районов. Например, в Старожилове есть потребность в строителях, учителях, работниках молочного комбината. В Рыбновском районе, по признанию специалиста управления образования Ирины Черныгиной, большая потребность в учителях сельских школ.

Соискателям была предоставлена возможность найти работу не только в регионе, но и в других местах с помощью информационных киосков «Работа в России», получить рекомендации по составлению резюме, выяснить другие вопросы, связанные с трудоустройством.

Ярмарки вакансий прошли не только в Рязани, но и в семи районах области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 91 (5378) от 23 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Шаг к совершенству

Человек-эпоха

Поселения меняют границы

Мода на здоровье
Что побуждает рязанцев активно сдавать нормативы комплекса ГТО?
Вячеслав Астафьев
Два региона стали ближе
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали двустороннее Соглашение о взаимодействии ...
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Из официальных источников
Два региона стали ближе
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали двустороннее Соглашение о взаимодействии между регионами
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Целительные путешествия
В Рязанской области появится атлас по медицинскому туризму
По материалам официального сайта Правительства области
Спорт
Возраст спорту не помеха
В этом касимовские ветераны убедились на собственном опыте
Людмила Иванова
Общество
Человек-эпоха
В Рязани чествовали бывшего и самого известного директора завода «САМ», Почетного гражданина города – Юрия Петровича Земцова. Ему исполнилось 90 лет
Михаил Скрипников
Общество
Шаг к совершенству
В Рязани подвели итоги Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди медсестер и медбратьев
Елена Серебрякова
Общество
Рост для пользы. Людей и дела
Инициатива укрупнения поселений должна идти снизу – от жителей сел и деревень. Если они не спешат, то процесс замедляется, хотя для многих такое объединение только на пользу. Как это было в сельских поселениях Рыбновского ...
Анна Добролежа
Общество
Поселения меняют границы
В регионе продолжают укрупнять муниципальные образования
Татьяна Железнова
Авторская колонка
Атаки и отражения
Галина Зайцева
Общество
Клады бытия
передал рязанцам писатель-фронтовик Борис Жаворонков
Вероника Шелякина
Культура
Цветет сирень у Павлова в саду
«Сиреневым» балом музей-усадьба отметил свою 71-ю годовщину
Валентина Севостьянова
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы