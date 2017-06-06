За работой – на ярмарку

Главная ее цель – помочь людям трудоустроиться

Министр труда и занятости населения региона Юлия Рокотянская, открывшая ярмарку вакансий, пожелала рязанцам найти себе дело по душе, поскольку выбор представлен богатый.

Жителям области предложено более пятисот мест не только в городе, но и в области. На предприятиях города требуются экономисты, юристы, слесари разного направления, инженеры, водители, продавцы.

В сельской местности готовы принять на работу учителей, медицинских работников, строителей с достойной и гарантированной зарплатой.

Традиционно в ярмарке вакансий участвуют РПТИ «Гранит», хлебозавод №1, управление троллейбусов, ПАО завод «Красное знамя», а всего тридцать работодателей. Начальник отдела по работе с персоналом РПТИ «Гранит» Наталья Сучкова говорит, что ярмарка полезна для обеих сторон, это хорошая возможность провести индивидуальное собеседование с соискателями, чтобы после не возникало никаких вопросов.

Начальник отдела кадров троллейбусного управления Дмитрий Ерошин рассказал, что предприятию требуются кондукторы, водители, слесари и другие работники. Участие в ярмарке помогает найти нужных работников, но все равно полностью заполнить вакансии не всегда удается. На предприятии есть возможность обучения вновь принятых на работу.

В этом году среди соискателей есть администрации районов. Например, в Старожилове есть потребность в строителях, учителях, работниках молочного комбината. В Рыбновском районе, по признанию специалиста управления образования Ирины Черныгиной, большая потребность в учителях сельских школ.

Соискателям была предоставлена возможность найти работу не только в регионе, но и в других местах с помощью информационных киосков «Работа в России», получить рекомендации по составлению резюме, выяснить другие вопросы, связанные с трудоустройством.

Ярмарки вакансий прошли не только в Рязани, но и в семи районах области.