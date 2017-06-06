«Рязань-ВДВ» победила «Енисей»

Сохранив свои ворота в неприкосновенности, «десантницы» добились долгожданной и очень нужной победы 1:0

О ходе вчерашнего матча в Красноярске рассказал пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

«Енисей» – дебютант Высшего дивизиона, продолжатель славных традиций красноярского футбола 90-х. Стартовала для новичка команда довольно неплохо, набрав 4 очка в пяти матчах. Но в предыдущем туре «красно-синие» довольно неожиданно крупно уступили в Перми 0:9. Это играло скорее против «Рязани-ВДВ», ведь на своем поле красноярочкам наверняка хотелось реабилитироваться перед поклонниками.

«Рязань-ВДВ» учла этот факт и максимально ответственно подошла к матчу. Игра прошла при подавляющем преимуществе «десантниц». Уже на 3-й минуте после скидки Елены Даниловой должна была забивать очень важный в подобных матчах «быстрый» гол Валерия Алешичева, но из центра штрафной пробила неточно.

В дальнейшем все события происходили исключительно на половине поля «Енисея». Хозяева прижались к своим воротам, не скрывая, что для них в этом матче главное не пропустить.

Когда в середине второй половины встречи Данилова не реализовала свое второе рандеву за игру с Широковой, в голову полезли нехорошие мысли о том, что ничейная серия «десантниц» может и продолжиться. Но давление и мастерство «Рязани-ВДВ» все же дали свои плоды. Самая активная в составе нашей команды Марина Федорова вошла в штрафную площадь хозяев по левому флангу, ушла от опеки нескольких соперниц и точно пробила из-под защитника. Это первый забитый мяч Федоровой в составе «Рязани-ВДВ». С почином, Марина!

Играть оставалось еще двадцать с хвостиком минут. От «Енисея» ждали активности. Но перестроиться красноярским футболисткам своими грамотными действиями «десантницы» не позволили. Они продолжали контролировать мяч, уверенно доведя дело до очень нужной победы.

В другом матче тура ЦСКА на своем поле уступил «Звезде-2005» – 1:4, потеряв первые очки в чемпионате, но сохранив лидерство – 15 баллов. На одно очко меньше теперь у пермячей Встречи «Кубаночка» - «Россиянка» и «Чертаново» - «Дончанка» состоятся 27 июня. «Рязань-ВДВ», набрав 10 очков, вышла на 3-е место в турнирной таблице, на 2 очка опережая «Чертаново» (при игре в запасе у преследователей).

Очередной матч чемпионата «Рязань-ВДВ» проведет 27 июня на своем поле против ЦСКА. Но до этого «десантницам» предстоит переключиться на Кубок. В начале июня в 1/8 финала в родных стенах подопечные Константина Климашина встретятся с победителем пары «Челси» (Москва) – «Паруса Балтии» (Калининград), которые свой матч 1/16 финала проведут 27 мая в столице.