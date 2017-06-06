Активисты ОНФ указали на недостаточную открытость программы по формированию современной городской среды в Рязанской области

Как сообщается в пресс-релизе организации, представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области приняли участие в заседании межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, которое состоялось в правительстве региона. Эксперты ОНФ подвергли критике те муниципалитеты, которые не смогли сделать информацию о программе открытой, понятной и доступной для граждан.

Рязанская область в рамках реализации приоритетного государственного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 г. получила 200 млн руб. Проект рассчитан до 2022 г. Одним из важнейших условий реализации проекта является вовлеченность граждан в решение вопроса, какие территории и как именно необходимо благоустроить.

По информации, прозвучавшей на комиссии, участие в региональной программе в этом году примут 20 муниципальных образований. Всего в муниципальные планы благоустройства вошли 304 дворовые территории и 20 общественных зон.

Однако, как заметили в региональном отделении ОНФ, немногие муниципалитеты сделали информацию о проекте доступной. В качестве положительного примера можно привести сайт города Касимова, где сформирована отдельная вкладка, на которой горожане могут найти все документы и информацию о программе. В качестве отрицательного примера приведены сайты Ряжска, п. Сараи и Рязани.

«На сайтах некоторых муниципалитетов информация о программе находится в одном разделе, а документы, ее конкретизирующие, – в другом. Людям трудно самостоятельно составить общую картину и разобраться, что именно и в какие сроки им нужно предпринять, чтобы включить интересующую их территорию в программу благоустройства», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Зызин.

По ряду муниципалитетов есть претензии и к срокам, которыми был регламентирован прием предложений от граждан на включение в программу. Так, например, в Рязани у горожан было только 14 дней для подачи заявок на включение в программу благоустройства общественной территории.

Заместитель председателя областного правительства Владимир Трушкин, который провел заседание межведомственной комиссии, призвал руководство муниципалитетов конструктивно подойти к критике со стороны ОНФ.

Несмотря на сжатые сроки, при поддержке регионального отделения ОНФ в администрацию Рязани поступило несколько проектов благоустройства общегородских территорий, разработанных молодыми архитекторами.