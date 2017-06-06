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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Команда из Рязани узнала соперников по групповому этапу финала Народной футбольной лиги

09:14 / Спорт
Первый матч рязанцы проведут с победителем прошлогоднего турнира

В понедельник, 22мая, в Москве, в отеле «Космос» состоялась жеребьёвка финального турнира Народной футбольной лиги. В этом году за победу будут бороться 18 команд. На первом этапе они разделены на четыре подгруппы – в двух по пять коллективов, в двух – по четыре.

Команда «Ново-Рязанской ТЭЦ» попала в группу «В», сообщает Алексей Самохин. Соперниками рязанцев стали футболисты из Ижевска, Ленинградской области, хозяева турнира – «Бриз» из Москвы, а также победитель прошлогоднего турнира – команда из Тулы.

Именно с туляками команда из Рязани и проведёт первый матч на турнире сегодня – он начнётся на стадионе «Бриз» в 12.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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