2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание с жилом доме в Рязанской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Троица Кораблинского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 18.45, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Ликвидировала возгорание 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Люди в пожаре не пострадали. Специалисты выясняют причину пожара и оценивают ущерб.