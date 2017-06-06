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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание с жилом доме в Рязанской области

09:30 / Происшествия

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Троица Кораблинского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 18.45, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Ликвидировала возгорание 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Люди в пожаре не пострадали. Специалисты выясняют причину пожара и оценивают ущерб.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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