Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Троица Кораблинского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 18.45, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Ликвидировала возгорание 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Люди в пожаре не пострадали. Специалисты выясняют причину пожара и оценивают ущерб.
2 пожарных автомобиля ликвидировали возгорание с жилом доме в Рязанской области
09:30 23.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
В Рязанской области пьяный водитель на грузовике въехал в магазин