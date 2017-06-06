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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани в День защиты детей молодые родители посадят именные семейные деревья

09:34 / Общество

Акция «Мое первое дерево» пройдет в областном центре 1 июня, сообщает сайт администрации Рязани. Участие в проекте примут родители детей, родившихся в областном центре в 2016 году. «Аллеи новорожденных» будут заложены во всех районах Рязани: в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов, в Нижнем городском саду и на Скобелевском бульваре. Каждой семье, которая высадит свое «первое дерево», выдадут именные памятные сертификаты.

По вопросам участия в акции все желающие могут обратиться к организаторам – специалистам отдела природопользования и экологии – по телефону 29-78-65.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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