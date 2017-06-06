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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Жительницы Рязанской области, находящиеся в декретном отпуске, могут получить новую профессию

09:41 / Общество

С 2012 года в регионе проводятся курсы профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, сообщает сайт регионального министрества труда и занятости населения. Обучение помогает молодым мамам освоить новое дело, а также расти и развиваться в профессиональном плане даже во время декретного отпуска.

В ближайшее время планируется набор в группы по таким профессиям, как швея, повар, парикмахер, мастер маникюра, web-программист, бухгалтер. Продолжительность обучения обычно составляет от нескольких недель до 5 месяцев.

На сегодняшний день с начала года курсы прошли более 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В 2016 году получить новую профессию удалось 243 женщинам.

Для того, чтобы записаться на бесплатные курсы, молодым мамам необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства или позвонить по телефону: 92-20-98.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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