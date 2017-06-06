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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Обменяться книжками и весело провести время смогут жители Рязани на празднике «Читающая улица Почтовая»

10:04 / Культура
Обменяться книжками и весело провести время смогут жители Рязани на празднике «Читающая улица Почтовая»

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, праздник, организованный специалистами областной детской библиотеки, пройдет 28 мая. На улице Почтовой будут работать тематические детские площадки. Пройдет шоу мыльных пузырей, живой квест «По следам Гарри Поттера», флешмоб от ведущих танцевальных коллективов Рязани. Гостей праздника будут встречать «живые скульптуры», состоится творческая встреча с членом Союза литераторов России Вестой Медведевой, выступят различные творческие коллективы, будет работать музей детской рукописной книги, различные книжные выставки и игротека. Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, а также обменяться книжками.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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