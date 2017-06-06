За долги по оплате услуг ЖКХ у жительницы Рязанской области арестовали автомобиль

Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов, жительница региона накопила долг в 25 тысяч рублей по оплате услуг ЖКХ. Было возбуждено исполнительное производство. Приставы уведомили должницу о том, что в отношении нее возбудили исполнительное производство, направили требование явиться к судебному приставу, однако оплачивать задолженность женщина не спешила. Судебный пристав-исполнитель составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Женщину оштрафовали на тысячу рублей. Однако и после этого задолженность она не погашала. Было установлено, что у должницы в собственности находится автомобиль «Шевроле Лачетти». 19 мая машину арестовали. В этот же день женщина полностью оплатила свой долг.