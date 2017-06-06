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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Определились лидеры в чемпионате и первенстве Рязанской области по стрельбе из лука

10:20 / Спорт
Определились лидеры в чемпионате и первенстве Рязанской области по стрельбе из лука

В классическом луке у женщин победила спортсменка ДЮСШ «Фаворит» Мария Боровкова. У мужчин в этой дисциплине первенствовал Жамсаран Цыдыпов тоже из ДЮСШ «Фаворит». В Классическом луке у юношей и девушек 2000 года рождения и моложе победу одержали, соответственно, Егор Шабаев (ДЮСШ «Ника») и Екатерина Бирюкова (ДЮСШ «Фаворит»). В блочном луке у мужчин первое место занял Сергей Тришков (ЛАК «Сокол»), у женщин – Вероника Санина (ДЮСШ «Витязь»).

Чемпионат и первенство области были личными, но тем не менее, стоит сказать, что на этих соревнованиях 9 призовых наград у ДЮСШ «Фаворит», 4 награды у ДЮСШ «Ника», по две – у РВВДКУ и «Витязя», и одна – у «Сокола».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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