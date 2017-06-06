Руководитель одной из организаций Рязанской области «купил» оборудование у несуществующей фирмы

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, минэкономразвития региона выделил в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2014 годах» субсидию ООО «Техпром» на основании предоставленного расчета на возмещение части финансовых затрат, связанных с покупкой оборудования, в сумме 672, 6 тысячи рублей. Субсидию перевели организации. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор организации заключил с ООО «Неотехнология» договор поставки вертикального фрезерного станка с ЧПУ. Оказало, что директор организации предоставил документы, которые содержали недостоверные и ложные сведения о затратах на приобретение оборудования. Как установлено проверкой, ООО «Неотехнология» в межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области в Едином государственном реестре юридических лиц вообще отсутствует, а денежными средствами директор организации распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.