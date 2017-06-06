16:23 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
282

Руководитель одной из организаций Рязанской области «купил» оборудование у несуществующей фирмы

10:48 / Общество
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, минэкономразвития региона выделил в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010 - 2014 годах» субсидию ООО «Техпром» на основании предоставленного расчета на возмещение части финансовых затрат, связанных с покупкой оборудования, в сумме 672, 6 тысячи рублей. Субсидию перевели организации. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор организации заключил с ООО «Неотехнология» договор поставки вертикального фрезерного станка с ЧПУ. Оказало, что директор организации предоставил документы, которые содержали недостоверные и ложные сведения о затратах на приобретение оборудования. Как установлено проверкой, ООО «Неотехнология» в межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области в Едином государственном реестре юридических лиц вообще отсутствует, а денежными средствами директор организации распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За долги по оплате услуг ЖКХ у жительницы Рязанской области арестовали автомобиль

Жительницы Рязанской области, находящиеся в декретном отпуске, могут получить новую профессию

В Рязани в День защиты детей молодые родители посадят именные семейные деревья

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы