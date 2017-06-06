В Рязанской области прошло открытое первенство региона по дзюдо

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в рязанской спортшколе «Комета» прошло открытое первенство Рязанской области по дзюдо среди юношей 2004-2006 г.г.р., посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из спортшкол «Комета», «Юпитер» (г. Рязань), «Планета спорта» (г. Сасово), «Старт» (г. Скопин).

Победители и призеры соревнований:

Лукьянов Ярослав - 1 место в весовой категории 32 кг («Комета»)

Поляк Яков - 2 место в весовой категории 32 кг («Комета»)

Лукьянов Андрей - 3 место в весовой категории 32 кг («Комета»)

Фокин Максим - 3 место в весовой категории 32кг («Юпитер»)

Бучнев Василий - 1 место в весовой категории 35 кг («Комета»)

Куликов Семен - 2 место в весовой категории 35 кг («Комета»)

Кузнецов Сергей - 3 место в весовой категории 35 кг («Комета»)

Связев Валерий - 3 место в весовой категории 35 кг («Комета»)

Маликов Святослав - 1 место в весовой категории 38 кг («Комета»)

Королев Денис - 2 место в весовой категории 38 кг («Юпитер»)

Королев Максим- 3 место в весовой категории 38 кг («Юпитер»)

Хацкевич Всеволод - 3 место в весовой категории 38 кг («Комета»)

Попов Юрий - 1 место в весовой категории 42 кг («Комета»)

Пичугин Максим - 2 место в весовой категории 42 кг («Планета спорта»)

Мищенко Илья - 3 место в весовой категории 42 кг («Комета»)

Худов Дмитрий - 3 место в весовой категории 42кг («Планета спорта»)

Паньков Владимир - 1 место в весовой категории 46 кг («Комета»)

Калинин Михаил - 2 место в весовой категории 46 кг («Комета»)

Шишкин Артем - 3 место в весовой категории 46 кг («Комета»)

Сергеев Данила - 3 место в весовой категории 46 кг (Юпитер)

Белов Никита - 1 место в весовой категории 50 кг («Комета»)

Ратников Данила- 2 место в весовой категории 50 кг («Комета»)

Оськин Дмитрий- 3 место в весовой категории 50 кг (Юпитер)

Чистов Владимир- 3 место в весовой категории 50 кг (Юпитер)

Кочетков Данил- 1 место в весовой категории 55 кг (Юпитер)

Шаров Владимир- 2 место в весовой категории 55 кг («Комета»)

Полных Данила- 3 место в весовой категории 55 кг («Комета»)

Колесниченко Иван- 3 место в весовой категории 55 кг («Комета»)

Дрынкин Сергей - 1 место в весовой категории 60 кг («Комета»)

Трусов Данила- 2 место в весовой категории 60 кг («Старт»)

Лонькин Матвей - 1 место в весовой категории 66 кг («Комета»)

Денисов Данила- 2 место в весовой категории 66 кг («Комета»)

Гаврин Егор- 3 место в весовой категории 66 кг («Комета»)

Панькин Данил - 1 место в весовой категории +66 кг («Планета спорта»)

Алпатов Антон- 2 место в весовой категории +66 кг («Комета»)