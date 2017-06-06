В Рязанской области прошло открытое первенство региона по дзюдо

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, в рязанской спортшколе «Комета» прошло открытое первенство Рязанской области по дзюдо среди юношей 2004-2006 г.г.р., посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из спортшкол «Комета», «Юпитер» (г. Рязань), «Планета спорта» (г. Сасово), «Старт» (г. Скопин).
Победители и призеры соревнований:
Лукьянов Ярослав - 1 место в весовой категории 32 кг («Комета»)
Поляк Яков - 2 место в весовой категории 32 кг («Комета»)
Лукьянов Андрей - 3 место в весовой категории 32 кг («Комета»)
Фокин Максим - 3 место в весовой категории 32кг («Юпитер»)
Бучнев Василий - 1 место в весовой категории 35 кг («Комета»)
Куликов Семен - 2 место в весовой категории 35 кг («Комета»)
Кузнецов Сергей - 3 место в весовой категории 35 кг («Комета»)
Связев Валерий - 3 место в весовой категории 35 кг («Комета»)
Маликов Святослав - 1 место в весовой категории 38 кг («Комета»)
Королев Денис - 2 место в весовой категории 38 кг («Юпитер»)
Королев Максим- 3 место в весовой категории 38 кг («Юпитер»)
Хацкевич Всеволод - 3 место в весовой категории 38 кг («Комета»)
Попов Юрий - 1 место в весовой категории 42 кг («Комета»)
Пичугин Максим - 2 место в весовой категории 42 кг («Планета спорта»)
Мищенко Илья - 3 место в весовой категории 42 кг («Комета»)
Худов Дмитрий - 3 место в весовой категории 42кг («Планета спорта»)
Паньков Владимир - 1 место в весовой категории 46 кг («Комета»)
Калинин Михаил - 2 место в весовой категории 46 кг («Комета»)
Шишкин Артем - 3 место в весовой категории 46 кг («Комета»)
Сергеев Данила - 3 место в весовой категории 46 кг (Юпитер)
Белов Никита - 1 место в весовой категории 50 кг («Комета»)
Ратников Данила- 2 место в весовой категории 50 кг («Комета»)
Оськин Дмитрий- 3 место в весовой категории 50 кг (Юпитер)
Чистов Владимир- 3 место в весовой категории 50 кг (Юпитер)
Кочетков Данил- 1 место в весовой категории 55 кг (Юпитер)
Шаров Владимир- 2 место в весовой категории 55 кг («Комета»)
Полных Данила- 3 место в весовой категории 55 кг («Комета»)
Колесниченко Иван- 3 место в весовой категории 55 кг («Комета»)
Дрынкин Сергей - 1 место в весовой категории 60 кг («Комета»)
Трусов Данила- 2 место в весовой категории 60 кг («Старт»)
Лонькин Матвей - 1 место в весовой категории 66 кг («Комета»)
Денисов Данила- 2 место в весовой категории 66 кг («Комета»)
Гаврин Егор- 3 место в весовой категории 66 кг («Комета»)
Панькин Данил - 1 место в весовой категории +66 кг («Планета спорта»)
Алпатов Антон- 2 место в весовой категории +66 кг («Комета»)