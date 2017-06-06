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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Один человек погиб, трое получили травмы в ДТП в Рязанской области

12:23 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 03.54 на трассе М5 на расстоянии 18 км от города Шацк произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один человек погиб, трое получили травмы и госпитализированы.

На место ДТП немедленно выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Chevrolet» - 53-летняя уроженка Тамбовской области, выехала на полосу встречного движения, где автомобиль совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП, водитель «Chevrolet» от полученных травм скончалась на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 человека, в том числе один несовершеннолетний.

Инспекторы ГИБДД работают на месте аварии, обстоятельства происшествия уточняются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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