Один человек погиб, трое получили травмы в ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 03.54 на трассе М5 на расстоянии 18 км от города Шацк произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один человек погиб, трое получили травмы и госпитализированы.

На место ДТП немедленно выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Chevrolet» - 53-летняя уроженка Тамбовской области, выехала на полосу встречного движения, где автомобиль совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП, водитель «Chevrolet» от полученных травм скончалась на месте ДТП. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 человека, в том числе один несовершеннолетний.

Инспекторы ГИБДД работают на месте аварии, обстоятельства происшествия уточняются.