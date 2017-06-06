За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия

16 из них были совершены в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе произошло 19 краж. На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 10 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 3 нарушителей.

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