За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе произошло 19 краж.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 10 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 3 нарушителей.
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе произошло 19 краж.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 10 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 3 нарушителей.
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