Жительница Московской области погибла в ДТП в Рязанской области

Автоавария произошла сегодня примерно в 02.30 минут в Михайловском районе на 214-ом километре дороги федерального значения Москва-Астрахань, сообщает сайт УМВД России по области.

По предварительной информации, 49-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «КИА», выезжая с обочины на проезжую часть не предоставила право преимущества проезда двигавшемуся в попутном направлении автомобилю «Ситроен» из Саратовской области, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП женщина-водитель автомобиля «КИА» получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте происшествия. Ее пассажирка, а также водитель и пассажир второй иномарки с различными травмами были доставлены в больницу.