Жительнице Рязани Любови Борововой требуется дорогостоящее лечение

Меньше чем за четыре года Любовь Боровова перенесла тринадцать операций. Жизнь этой женщины разделилась пополам, когда у нее во время очередного медосмотра обнаружили рак.

Врачи уверили, что все еще можно исправить, ведь болезнь не запущена. 6 сентября 2013 года можно считать вторым днем рождения Любови Борововой. Тогда при проведении операции, длившейся более четырех часов, у нее произошла остановка сердца. Пациентку к жизни вернули, и, казалось, что самое страшное позади.

Однако проблемы начались во время лучевой терапии. Оказалось, что ошибки, допущенные при лечении, привели к серьезным осложнениям. Она выжила. Сегодня ей 48 лет. В апреле Любови сделали очередную операцию, во время которой врачи дважды ее реанимировали.

На конец июня – начало июля женщине в Боткинской больнице в Москве назначена четырнадцатая операция. На ее проведение требуется 350 тысяч рублей. Родные помогают Любови Борововой чем могут. «И все равно этой суммы нам не набрать», – говорит женщина.

P.S. Желающие помочь Любови Борововой могут позвонить ей по телефону: 8 920 989 74 97

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Фото из семейного архива Любови Борововой