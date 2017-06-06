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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За «круглым столом» в Рязанской областной библиотеке имени Горького обсудили региональные модели патриотического воспитания

15:24 / Культура

Очередной «круглый стол» в рамках подготовки к 3-му культурному форуму регионов России собрал представителей региональной и муниципальной власти, учреждений культуры и образования, представителей НКО, Русской православной церкви, журналистов. Все они в той или иной степени занимаются духовно-нравственным и патриотическим воспитанием.

В Рязанской области, как и в других регионах, представители которых участвовали в заседании (а это гости из Тверской, Владимирской, Смоленской и Тамбовской областей), накоплен большой и конструктивный опыт работы в этой сфере. Каждому из выступавших удалось представить свои практики. Но за «круглым столом», модератором которого стала секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, речь в значительной части дискуссии шла об имеющихся проблемах. Среди них несогласованность в действиях различных учреждений образования и культуры, организационные трудности с экскурсионным обслуживанием школьников, необходимость внедрения новых форматов в патриотическое воспитание молодежи и практику деятельности молодежных организаций. Это лишь часть обозначенных проблем. Всего на заседании прозвучало более 30 конкретных предложений, которые требуют обсуждения на федеральном уровне.

Член Общественной палаты РФ, инициатор проведения «круглых столов» в Рязанской области Ольга Воронова внесла все предложения в итоговый документ, который будет предложен для обсуждения на 3-м культурном форуме регионов России, который состоится в сентябре в Москве.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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