Из студенческого общежития в Рязанской области украли велосипед

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась жительница Кораблино, которая рассказала, что из коридора общежития пропал ее велосипед, который она оставила там на ночь. Утром женщина обнаружила, что велосипеда нет, а на парковочном тросе сломан замок.

Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в течение суток. Им оказался местный житель, который решив получить «легкие» деньги, сломал велосипедный замок, похитил транспортное средство и продал его. Велосипед разыскали и вернули владелице.

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5-ти лет.