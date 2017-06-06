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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Из студенческого общежития в Рязанской области украли велосипед

15:28 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась жительница Кораблино, которая рассказала, что из коридора общежития пропал ее велосипед, который она оставила там на ночь. Утром женщина обнаружила, что велосипеда нет, а на парковочном тросе сломан замок.

Стражам правопорядка удалось задержать подозреваемого в течение суток. Им оказался местный житель, который решив получить «легкие» деньги, сломал велосипедный замок, похитил транспортное средство и продал его. Велосипед разыскали и вернули владелице.

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Кораблинский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 5-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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