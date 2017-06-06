Рязанцы вновь увидят стритбол

На старте – кубок «Инвеста»

В июне и июле в Рязани пройдут игры регионального этапа чемпионате и Кубка России по стритболу. В нашей области соревнования получили название Открытый Кубок «Инвеста».

Матчи регионального этапа чемпионата России (и массовый турнир) пройдут в три тура.

1-й тур. 3 июня. Парковка ТЦ «Лента», Рязань, 12-й район, 131.

2-й тур. 25 июня. Хоккейная коробка, Рязань, ул.Бирюзова, 30 «А».

3-й тур. Хоккейная коробка, Рязань, ул.Сельских строителей, 5, к.1.

Региональный этап Кубка России (и массовый турнир) состоится 2 июля. Место проведение определяется. Это будет либо парковка ТЦ «Лента», либо площадка рядом с ТД «Барс».

К участию в соревнованиях приглашаются юноши и девушки по четырем возрастным группам: 13 лет и младше, 14-15 лет, 16-17 лет, 18 лет и старше.

Победители старшей группы получают путевку на Финальные турниры Чемпионата (Москва, 26-28 июня) и Кубка (Казань, 14-16 июля) России.

Заявки на участие в региональном этапе соревнований командами старшей группы подаются в оргкомитет до 28 мая по телефону 8-910-564-70-07 (Архипов Александр). Другие возрастные группы подают заявки на месте проведения соревнований.

Соревнования проводятся по официальным правилам ФИБА 3х3. Система проведения соревнований выбирается главным судьей в зависимости от фактического количества заявленных команд. Старшая группа играет по следующей системе: предварительный этап в группах, затем игры плей-офф.

Начало жеребьевки в 11:00, начало игр в 12:00.

Справки по телефонам оргкомитета:

8-910-564-70-07 (Архипов Александр)

8-953-733-29-19 (Савкин Сергей).