Житель Рязани обманул земляков почти на 6 миллионов рублей

43-летнего рязанца подозревают в серии мошенничеств, в результате которых пострадали 10 жителей областного центра.

Как сообщает сайт УМВД России по области, полицейские следователи установили, что злоумышленник представлялся сотрудником несуществующей организации, которая занимается продажей имущества. Мужчина совершил 10 фактов мошеннических действий. По предварительной информации, жителям Рязани нанесен материальный ущерб в размере 5 миллионов 791 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч.2, 3 ст.159 УК РФ после расследования направлено в суд.