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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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С 9 июня в центре Рязани начнут работать новые платные парковки

16:06 / Актуально
На 20 участках дорог города за парковку будут брать плату

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время подготовительные работы завершаются на 20 участках автодорог города. В частности, наносится дорожная разметка, устанавливаются паркоматы, дорожные знаки и информационные щиты на улицах Павлова, Кудрявцева, Пожалостина, Краснорядской, Горького, Семинарской, Сенной, Кольцова, Некрасова, Почтовой, Николодворянской, Полонского, Свободы, Введенской, Вознесенской, Щедрина, а также на площадях Ленина, Мичурина и имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Администрация города обратилась к руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных в зоне платных парковок, с просьбой довести до своих сотрудников информацию о соблюдении правил пользования парковками на платной основе, а также рассмотреть возможность организовать для них и служебных транспортных средств стоянки на своей территории.

В случае нарушения правил парковки, согласно п.6.4 Закона Рязанской области об административных правонарушениях от 04.12.2008 №182-ОЗ предусмотрена административная ответственность. Для физический лиц – от 1 000 до 3 000 рублей, для юридических лиц – от 4 000 до 10 000 рублей.

При этом право безвозмездного размещения на платной парковке свои транспортные средства имеют:

- экстренные оперативные службы (скорая медицинская помощь, пожарная охрана, полиция, аварийно-спасательные службы);

- инвалиды (согласно дорожной разметке или дорожным знакам);

- резиденты (собственники и наниматели жилых помещений, расположенных в пределах платных парковочных зон).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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