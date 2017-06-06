В Рязани в тестовом режиме работают новые маршрутки

Как сообщает сайт администрации областного центра, в городе проходит акция «TEST-BUS». В ее рамках коммерческие перевозчики Рязани получили возможность бесплатно в тестовом режиме эксплуатировать автобус «ПАЗ Вектор NEXT» вместимостью до 53 человек. До конца года он будет работать на нескольких городских коммерческих маршрутах. Если рязанцы сочтут этот автобус удобным, машины такого класса будут работать на постоянной основе.