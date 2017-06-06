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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские аграрии получат дополнительную поддержку из регионального бюджета

16:21 / Экономика
По инициативе врио губернатора Николая Любимова на поддержку аграриев из областного бюджета направлено 73,8 млн. рублей

Согласно поручению главы рязанского региона Николая Любимова в области разработан механизм субсидирования аграриев, которые воспользовались коммерческими займами. В настоящее время утвержден порядок предоставления выплат на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным для проведения сезонных полевых работ.

Помощь будет оказываться предприятиям АПК, которые произвели займы в период с 1 января по 1 июня и использовали средства на приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, тракторов и автомобилей.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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