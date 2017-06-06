Рязанские аграрии получат дополнительную поддержку из регионального бюджета

По инициативе врио губернатора Николая Любимова на поддержку аграриев из областного бюджета направлено 73,8 млн. рублей

Согласно поручению главы рязанского региона Николая Любимова в области разработан механизм субсидирования аграриев, которые воспользовались коммерческими займами. В настоящее время утвержден порядок предоставления выплат на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным для проведения сезонных полевых работ.

Помощь будет оказываться предприятиям АПК, которые произвели займы в период с 1 января по 1 июня и использовали средства на приобретение ГСМ, средств защиты растений, удобрений, семян, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, тракторов и автомобилей.

Источник: сайт правительства Рязанской области