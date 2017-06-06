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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Финансовая поддержка РНПК помогла укрепить учебно-методическую базу одного из учебных заведений Рязанской области

16:42 / Общество
Финансовая поддержка РНПК помогла укрепить учебно-методическую базу одного из учебных заведений Рязанской области

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», выделила средства на укрепление учебно-методической базы Рязанского колледжа электроники. На выделенные средства была закуплена оргтехника для обучения студентов специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 3D-моделированию, отремонтированы учебные кабинеты и раздевалки. Финансовая помощь оказана в рамках реализации корпоративной программы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие».

Рязанский колледж электроники – единственное среднее профессиональное учебное заведение в городе, которое выпускает технологов и механиков, востребованных на предприятии. РНПК оказывает финансовую помощь колледжу не в первый раз. В прошлом году на средства компании была создана современная лаборатория химии и технологии нефти и газа.

Также в прошлом году финансовая поддержка была оказана еще трем учебным заведениям региона, занимающимся подготовкой будущих нефтяников. Существенную материальную помощь получили государственный радиотехнический университет, железнодорожный колледж и средняя общеобразовательная школа №43. Денежные средства направлены на создание нефтехимических лабораторий, закупку учебных стендов, выделение корпоративных стипендий лучшим студентам и грантов преподавателям, ремонт профильных кабинетов.

«Поддержка образовательных учреждений, которую ежегодно оказывает РНПК, это вклад в будущее не только компании, но и отрасли в целом», – считает генеральный директор РНПК Владимир Абрамов.

Программа непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» – одно из ключевых направлений кадровой политики, которое реализуется РНПК. С 2016 года действует «Роснефть-класс» для профессиональной ориентации школьников. С 2011 года ведется подготовка студентов на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» на базе РГРТУ. С 2017 года начнут готовить магистров. В целом РНПК сотрудничает с 15 вузами страны и четырьмя ссузами региона. РНПК имеет мощную производственную площадку, где студенты проходят производственную практику, получают помощь наставников при подготовке выпускных работ, имеют возможность дальнейшего трудоустройства.

Помощь образовательным учреждениям региона – не единственный благотворительный проект завода. Материальную поддержку уже получили три рязанских больницы, две сельские школы, Дом культуры поселка Турлатово и Окский заповедник.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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