В Рязани на двух улицах сломались паркоматы

Сегодня плата за парковку на них не взимается

Как сообщает сайт администрации областного центра, выявлена неисправность в работе паркоматов на улицах Радищева и Право-Лыбедская. С сегодняшнего дня фиксирование нарушений правил пользования парковкой не производится и постановления об административных правонарушениях за этот день выноситься не будут. В настоящее время паркоматы ремонтируют.