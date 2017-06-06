Как сообщает сайт администрации областного центра, выявлена неисправность в работе паркоматов на улицах Радищева и Право-Лыбедская. С сегодняшнего дня фиксирование нарушений правил пользования парковкой не производится и постановления об административных правонарушениях за этот день выноситься не будут. В настоящее время паркоматы ремонтируют.
В Рязани на двух улицах сломались паркоматы
16:58 23.05.2017 / Актуально
Сегодня плата за парковку на них не взимается
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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