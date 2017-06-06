В жилом доме в Рязани обрушился потолок

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, информация о том, что в жилом доме № 8 по улице Колхозной города Рязани обрушился потолок, была размещена в сети Интернет. В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.