Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, информация о том, что в жилом доме № 8 по улице Колхозной города Рязани обрушился потолок, была размещена в сети Интернет. В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В жилом доме в Рязани обрушился потолок
17:07 23.05.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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