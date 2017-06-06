В Рязанской области стали выявлять меньше наркопреступлений

Об этом на заседании областной антинаркотической комиссии рассказал глава региона Николай Любимов.

Как сообщает сайт правительства области, в работе приняли участие: федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев, руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств региона, силовых структур, высших учебных заведений области.

Николай Любимов рассказал, что по итогам четырех месяцев этого года общее количество выявленных наркопреступлений, по сравнению с прошлогодними данными, сократилось на 23,7 процента. Значительно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Меньше стало и преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ.

По словам Николая Любимова, наркоситуация в регионе остается непростой. Глава региона поставил задачу – выстроить четкую систему межведомственного взаимодействия в работе по противодействию распространению наркотиков, используя новые, более действенные подходы.

На заседании обсудили вопросы формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании среди молодежи. Кроме того, состоялось обсуждение антинаркотической работы в Захаровском и Кораблинском районах.