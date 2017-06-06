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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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За неделю в Рязанской области появились на свет 243 малыша

17:29 / Общество

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 15 по 21 мая в регионе родились 122 девочки и 121 мальчик.

В Областном клиническом перинатальном центре родилась тройня, а в родильном доме №1 появились на свет двойняшки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 23 мая 2017 года
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